В Киеве кондуктор трамвая и пассажир ногами вытолкали из вагона девушку, которая пыталась воспользоваться общественным транспортом без защитной маски. Инцидент произошел 5 ноября в Шевченковском районе на остановке Василия Макуха. Потасовка попала на видео, которое опубликовано на странице "Киев оперативный" в соцсети.

"На остановке Василия Макуха женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали", - говорится в сообщении.

На видео можно рассмотреть, как девушка без маски на лице изо всех сил пыталась прорваться в трамвай, но кондуктор и пассажир ее выталкивали руками и ногами. Происходящее дополняется ненормативной лексикой.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как в Николаеве полиция вытащила из маршрутки пассажира без маски.

Также мы сообщали, что в Италии штрафы за появление на публике без маски повысили до 1000 евро.