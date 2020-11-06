В пятницу, 6 ноября, в Верховной Раде Украины появился новый депутат. Им стал украинский актер и режиссер Андрей Шараскин, который заменит Святослава Вакарчука во фракции "Голос".

Соответствующее решение было принято в ходе очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины.

Андрей Шараскин, 43-летний украинский режиссер, актер, а также доброволец в украинской добровольческой армии, принес присягу народного депутата Украины, а также подал заявление о вхождении в состав депутатской фракции "Голос".

"Присягаю в верности Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - поклялся Шараскин.

Напомним, еще месяц назад было известно, что Шараскин займет место Вакарчука во фракции "Голос". Раньше он воевал в составе "Правого сектора", где получил позывной "Богема", а также был заместителем командующего Украинской добровольческой армии, которая подконтрольна Дмитрию Ярошу.

Также мы сообщали, что фракция "Голос" лишила Святослава Вакарчука мандата народного депутата.

Стоит отметить, что Вакарчук был еще и депутатом VI созыва Рады от "Нашей Украины", однако в 11 сентября 2008 года отказался продолжать работать в парламенте и сдал мандат. О политическом пути музыканта рассказывала "Страна".