Программы на рейтинговых общенациональных телеканалах 46% времени звучат на русском языке, и 13% - на украинском и на русском языке. В то время как число фильмов, снятых на украинском языке, за год снизилось.



Об этом информируют в данных мониторинга движение "Пространство свободы".



Так, мониторинг шести рейтинговых общенациональных телеканалов (1+1, Украина, СТБ, Новый канал, Интер, ICTV) был осуществлен в конце октября 2020 года (с 18:00 до 22:00 в четверг, 29 октября и с 12:00 до 16:00 в субботу 31 октября).



По его результатам, активисты движения получили следующие данные:

программы на украинском языке звучали 19 часов 40 минут (то есть 41% времени);

программы на украинском и на русском языке – 6 часов 15 минут (13% времени);

программы на русском языке - 22 часов 05 минут (46% времени).

В отчете движения сказано, что "полученные данные позволяют сделать выводы, что действующий закон, который позволяет считать украиноязычными в том числе и те программы, которые реально таковыми не являются, на самом деле активно способствует русификации эфира".

Ранее "Страна" сообщала, что всех претендентов на кресла чиновников обяжут писать экзамен по украинскому. 16 июля 2021 вступит в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения государственным языком.

Также напомним, что вся сфера обслуживания и реклама должны перейти на украинский язык. Это должно произойти с 16 января 2020 года.