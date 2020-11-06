У российского оппозиционера Алексея Навального выявлен панкреатит, а отравление не подтверждено. К такому выводу пришли российские медики по результатам проведенных исследований, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", - сообщили в управлении.

"Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", - добавили в управлении.

Ранее "Страна" писала о том, что Навальный раскрыл новые детали, как его хотели отравить ядом "Новичок".

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