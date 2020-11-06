Эпидемия коронавируса в Дании привела к очень неожиданным и непредсказуемым событиям. Здесь Covid-19 попал в организмы норок (Дания была мировым лидером по разведению этих зверьков и экспорту их меха - Ред.), мутировал и начал передаваться к людям.

Новые варианты вируса норок были обнаружены за период с 8 июня по 18 октября у 214 человек. В то же время опасный штамм, из-за которого в Дании убьют 17 миллионов этих зверьков, нашли у 12 человек. У животных обнаружили инфекцию, которая распространяется среди людей людей и вызывает ослабление способности к образованию антител.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на датский Институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Ранее правительство Дании объявило о закрытии Северной Ютландии и запретило жителям покидать территорию региона с тем, чтобы остановить распространение нового типа коронавируса, обнаруженного у норок.

С 7 ноября в регионе полностью закроют рестораны, кафе и пабы, однако навынос заведения смогут работать. Также закрывается общественный транспорт, курсирующий между семью муниципалитетами. Кроме того, школьники 5-8 классов и студенты высших заведений с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Как заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне способны быть переносчиками инфекции.

Напомним, что власти Дании решили сжечь всех норок в печах теплоцентралей страны.