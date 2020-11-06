Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что карантин выходного дня - идеальное решение для страны. А контролировать его выполнение должна местная власть.

По словам министра, Украина не может уйти на полный локдаун на 3-4 недели, поэтому идеальным балансом станет карантин выходного дня.

"Именное поэтому мы говорим об ограничениях в выходные дни. Оставить работать продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Все остальное - в выходные дни, чтобы не работали", - заявил Степанов.

Также он добавил, что новые карантинные ограничения появятся не на ближайших выходных. А когда появятся, то контролировать их соблюдение должна будет местная власть. "У нас есть соответствующие органы контроля - это органы местного самоуправления: местная власть, мэры городов, главы объединённых территориальных общин, национальная полиция, госпотребслужба", - сказал министр.

Напомним, что карантин выходного дня могут ввести в Украине уже со следующей недели. По словам Степанова, это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

Также "Страна" пообщалась с рестораторами Украины и выяснила, что они думаю по поводу такого карантина, чем это может грозить бизнесу и собираются ли они соблюдать ограничения. Большая часть владельцев ресторанов считает, что нет смысла работать всего 4 дня в неделя.