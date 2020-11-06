Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит защиту этнических русских на Донбассе, несмотря на действия Украины. В частности, это касается и раздачи российских паспортов жителям оккупированной территории.

Таким образом он раскритиковал требование Киева отозвать указ лидера РФ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса, о котором у него спросили журналисты.

Об этом сообщает "РИА Новости" в пятницу, 6 ноября.

"Что значит, Россия должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан?", - заявил Песков.

Он добавил, что Россия всегда будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали, в том числе и на юго-востоке Украины. В то же время позиция Киева понятна.

"Но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе не указано, там нет такого положения (о прекращении выдачи российских паспортов, - Ред.)", - добавил Песков.

Отметим, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "РБК-Украина" заявил, что в украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт о том, что Россия должна отменить указы об упрощенном получении гражданства.

Ранее мы писали, что в России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ для украинцев.

Также рассказывали, что уже в начале июня на неподконтрольном Донбассе российские паспорта получили 180 тысяч человек.