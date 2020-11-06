В "Донецкой Народной Республике" с визитом находится президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер. Это произошло через три дня после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой они обсудили доступ представителей гуманитарной организации на оккупированную территорию.



Об этом сообщает в своем Telegram-канале "глава" так называемой "республики" Денис Пушилин.



Так, на встрече еще присутствовала министр иностранных дел "ДНР" Наталья Никонорова.

"Мы обсудили наиболее острые вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и взаимодействия с Украиной, в том числе возможность содействия МККК в выявлении и закрытии тайных тюрем СБУ, где до сих пор удерживаются наши единомышленники и сторонники", - написал Пушилин.



Во время встречи был рассмотрен ряд тем, урегулирование которых на минской площадке, по мнению "ДНР", "тормозит" Киев.

"Одна из них – выплата пенсий с помощью механизма посредничества при участии МККК, который был приемлем для этой организации, но украинская сторона отрицает даже факт обсуждения. Аналогично проработан механизм поиска без вести пропавших лиц при посредничестве МККК, но обсуждение и этого вопроса блокируется Украиной", - говорится в сообщении.



Ранее "Страна" сообщала, что украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.



Также напомним, что ТКГ согласовала четыре новые точки разведения сил на Донбассе. Так, три участка из озвученных - Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое - расположены в Луганской области, одна - Григорьевка - в Донецкой.