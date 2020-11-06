В адрес нынешнего главы НАБУ Артема Сытника снова прозвучали серьезные обвинения. Руководитель подразделения детективов НАБУ в 2016-2020 годах Александр Кареев обвинил его в сливе информации лицам, против которых проводились расследования.

Видео с обвинениями обнародовал в соцсети телеканал "Наш".

Александр Кареев заявил, что Артем Сытник и другие высшие должностные лица НАБУ якобы передавали информацию о планируемых следственных действиях фигурантам расследований, что приводило к срыву спецопераций.

По его словам, он стал замечать "слив" информации о планируемых обысках, негласных следственных действиях в рамках уголовных производств, подыгрывание фигурантам уголовных производств, а также лоббирование их интересов, еще с 2017 года.

Экс-подчиненный Сытника утверждает, что директором НАБУ была создана системная коррупция, в которой мог участвовать как сам Сытник, так и должностные лица органов прокуратуры. Более того, Александр Кареев утверждает, что о подозрительных фактах он сообщал письменно, что в последующем привело к его увольнению из НАБУ.

Видео: Наш

Ранее "Страна" в материале "Судьи против иностранной агентуры" выяснила, что означает решение суда об увольнении главы НАБУ Сытника.