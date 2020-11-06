После вчерашней драки с нардепом Гео Леросом в кулуарах Верховной Рады его коллега Александр Юрченко обратился с заявлением в Офис генпрокурора. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Он пояснил, что расследованием преступлений, которые совершает народный депутат занимается именно Офис генпрокурора.

"Именно поэтому обратился с заявлением в Офис Генерального прокурора о нанесении мне телесных повреждений Курехяном Геворгом Багратовичем, более известным под псевдонимом Део Ланос или Гео Лерос. Тяжесть причиненных телесных повреждений в дальнейшем установит следствие и судебная медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Также Юрченко утверждает, что это уже не первое преступление Лероса.

"Вынесение приговора для народного депутата закончится для него лишением мандата! Как минимум 200 депутатов, которые исключили его из фракции, считают, что такой непорядочный человек не может пользоваться статусом народного депутата. П. С. Был нештатным агентом НАБУ, если после реадмиссии его возьмут на работу в "антикоррупционный" орган - станет штатным. Но такие "кадры" позорят даже самую непорядочную структуру!" - добавил Юрченко.

Напомним, Александра Юрченко подозревают в получении взятки за лоббирование законопроекта о бытовых отходах. "Страна" подробно писала о том, как НАБУ провоцировало его на взятку и грозит ли ему тюрьма. Сам нардеп не признает свою вину. Вскоре фракция "слуг" исключила из своих рядов из-за этого скандала.

Гео Лероса же исключили из фракции "Слуги народа" после того, как он с трибуны Рады раскритиковал президента Зеленского.