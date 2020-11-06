В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада Украины ввела штрафы за неношение масок в общественных местах. Размер штрафа будет составлять от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Соответствующее решение депутаты приняли на очередном пленарном заседании Верховной Рады.

За законопроект № 3891 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающихся предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19, который подразумевает штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, проголосовали 262 народных депутата. Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Таким образом украинцев смогут штрафовать за отсутствие медицинской маски в общественном месте.

Напомним, что ззаконопроекты, позволяющие штрафовать украинцев за отсутствие маски в общественно месте были поданы на рассмотрение еще в июле 2020 года. Штрафы планировали выписывать как рядовым гражданам, появляющимся без маски или с "маской на подбородке" в общественных местах или в транспорте, так и юридическим лицам - компаниям, допустившем пребывание на своей территории людей-нарушителей.

Также в Украине хотят штрафовать предприятия за несоблюдение масочного режима их клиентами. Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без надетых респираторов или защитных масок.