В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" "заместитель начальника Народной милиции" Эдуард Басурин сообщил о гибели двух человек в результате обстрелов с украинской стороны.



Так, согласно его данным, были обстреляны поселки Каштановое, Доломитное и Минеральное. Сообщается, что украинские силы использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие.



Стало известно, что "в результате обстрелов... погибли два наших героя. Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется", - заявил Басурин.



"Замначальника Народной милиции" призвал международных наблюдателей повлиять на украинскую сторону с целью прекратить "огневые провокации", которые могут привести к очередному обострению конфликта и человеческим жертвам.



В полночь 27 июля вступил в силу режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Украинская сторона и "республики" постоянно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.



Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе ранило украинского военного. Это произошло после сброса на украинские позиции гранаты ВОГ-17 с беспилотника.



Также напомним, что ТКГ согласовала четыре новые точки разведения сил на Донбассе. Так, три участка из озвученных - Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое - расположены в Луганской области, одна - Григорьевка - в Донецкой.