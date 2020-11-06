Уже третьи сутки продолжается подсчет голосов после американских выборов президента. Демократ Джо Байден опередил республиканца Дональда Трампа в Джорджии на президентских выборах в США.

Сейчас разрыв между Байденом и Трампом составляет 917 голосов. Подсчитано 99% бюллетеней.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом.

Состоянием на сейчас Байден получает 280 выборщиков - а это будет значить его победу на выборах президента США.

Ранее сообщалось, что секретная служба США усиливает меры безопасности и готовится к важному заявлению Байдена, который уже сегодня может объявить о своей победе.

Также мы писали, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп обвинил демократов в тотальной афере с голосами и намерен судится. Он заявил, что демократы просто не верили, что они могут победить, поэтому они и придумали голосование по почте.