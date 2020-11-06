Пока в США продолжается подсчет голосов на выборах президента президент США Дональд Трамп вместе со своей командой разработал дальнейший план действий. Согласно ему, американский лидер в ближайшее время продолжит выполнять свои полномочия, даже если не его объявят победителем выборов.

Об этом со ссылкой на три источника, проинформированных о стратегии действий, сообщает Politico в пятницу, 6 ноября.

Так, Трамп и его помощники разработали план, согласно которому он в полной мере использует свое положение в Белом доме, и будет действовать так, будто он начинает свой второй срок досрочно.

Уточняется, что он может уволить нескольких членов Кабинета министров и высокопоставленных помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны Марка Эспера. Как сообщается, последний уже подготовил заявление об отставке.

Кроме того, Трамп может подписать ряд распоряжений и даже восстановить свой график поездок. Тем временем его команда планирует предъявить еще больше юридических исков и поставить под сомнение доказательства целостности бюллетеней.

По данным издания, в ближайшие дни повестка дня Трампа после выборов может начаться с освобождения ключевых помощников, которыми давно был недоволен президент. Особенно это касается сферы разведки и национальной безопасности. Эти увольнения могут произойти в течение следующей недели, даже если результаты выборов будут в пользу Байдена или останутся неясными.

"Первое, что нужно сделать: кто остался, кто был верен и кто компетентен? Это будет первым критерием. Кто был лоялен и кто компетентен", - сказал республиканец, близкий к Белому дому.

Ожидается, что вместе с потенциальными увольнениями Трамп также проведет следующую неделю, подписав ряд исполнительных распоряжений по самым разным вопросам, от торговли до производства в Китае, чтобы показать, что он по-прежнему работает.

По словам двух республиканцев, близких к Белому дому, он также может подписать несколько указов по культурным и социальным вопросам, которые ему нравятся.

В издании добавили, что с тех пор как Трамп выступил в Белом доме утром 4 ноября, он не появляется на публике до сегодняшнего утра. Он регулярно публикует посты в Twitter, но не сделал никаких публичных заявлений о выборах или своих планах на будущее. Союзники и советники Трампа говорят, что он провел время, наблюдая за освещением событий в СМИ и разговаривая по телефону с друзьями и коллегами-политиками.

Напомним, Трамп обвинил Байдена в попытке украсть у него победу на выборах.

В то же время Секретная служба США готовится к важному заявлению Байдена.