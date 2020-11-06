Правительство, которое поставило задачу развернуть 20 тыс. коек для больных с Covid-19, сегодня, 6 ноября, представило результаты экономического аудита государства. Названы основные показатели.

Об этом говорится в презентации Кабинета министров.

По данным аудита, опубликованного властями, 85% неиспользованного потенциала земли. В частности, оценка стоимости земли значительно ниже европейской.

Так, сейчас в Украине разрабатываются 4632 месторождения, более 12 000 месторождений разведаны, но не разрабатываются. В общем 409 млрд долларов неиспользованного потенциала в этой сфере.

В вопросе водных ресурсов сейчас неиспользованный потенций составляет 12 млрд долларов. В частности, по орошению текущее состояние в 5 раз меньше потенциала.

Исходя из предоставленной информации 40 млрд долларов неиспользованного потенциала лесов. Площадь лесов в Украине больше, чем в Польше. Хотя производство мебели в Украине значительно ниже.

Неиспользованный потенциал в торговой сфере составляет 407 млрд долларов.

В презентации указано, что в вопросе технологичности производства в Украине в большей степени недостаточная реализация потенциала. Однако, в металлургии, минеральных продуктах и агропродукции потенциал выше.

В вопросе инвестиций в Украине 63 млрд долларов неиспользованного потенциала.



Ранее "Страна" сообщала, что глава Офиса президента обещает создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и на Западе Украины. По его словам, пока что не известно, какая именно область Западной Украины также станет свободной экономической зоны, однако вскоре решение будет обнародовано.