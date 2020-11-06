Лесов на $40 млрд, месторождений - на $409 млрд. Кабмин озвучил результаты экономического аудита Украины
Правительство, которое поставило задачу развернуть 20 тыс. коек для больных с Covid-19, сегодня, 6 ноября, представило результаты экономического аудита государства. Названы основные показатели.
Об этом говорится в презентации Кабинета министров.
По данным аудита, опубликованного властями, 85% неиспользованного потенциала земли. В частности, оценка стоимости земли значительно ниже европейской.
Так, сейчас в Украине разрабатываются 4632 месторождения, более 12 000 месторождений разведаны, но не разрабатываются. В общем 409 млрд долларов неиспользованного потенциала в этой сфере.
В вопросе водных ресурсов сейчас неиспользованный потенций составляет 12 млрд долларов. В частности, по орошению текущее состояние в 5 раз меньше потенциала.
Исходя из предоставленной информации 40 млрд долларов неиспользованного потенциала лесов. Площадь лесов в Украине больше, чем в Польше. Хотя производство мебели в Украине значительно ниже.
Неиспользованный потенциал в торговой сфере составляет 407 млрд долларов.
В презентации указано, что в вопросе технологичности производства в Украине в большей степени недостаточная реализация потенциала. Однако, в металлургии, минеральных продуктах и агропродукции потенциал выше.
В вопросе инвестиций в Украине 63 млрд долларов неиспользованного потенциала.
Ранее "Страна" сообщала, что глава Офиса президента обещает создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и на Западе Украины. По его словам, пока что не известно, какая именно область Западной Украины также станет свободной экономической зоны, однако вскоре решение будет обнародовано.
Также напомним, что нардепы предложили уволить министра экономразвития Петрашко. По мнению народных депутатов, за время пребывания Петрашко во главе министерства основные показатели экономики существенно ухудшились.