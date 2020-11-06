К настоящему времени применение антибиотиков в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3,5 раза.



Об этом сообщает глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов во время заседания Верховной Рады 6 ноября.



"Действительно, у нас в 3,5 раза выросло применение антибиотиков, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Существует программа относительно обеспеченности вместе с фармпредприятиями - они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи", - информировал Степанов.



К тому же, министр призвал не заниматься самолечением.



Глава Минздрава, добавил, что проводились совещания с руководителями аптечных сетей относительно обеспеченности антибиотиками и другими препаратами, в частности антикоагулянтами. Эта отрасль выразила большую просьбу обратиться к населению, чтобы те "не занимались самолечением".



Ранее "Страна" сообщала, как выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ в последнюю неделю октября. Так, по всей Украине заболело 163 314 человек.



Также напомним, что в Минздраве рассказали украинцам о симптомах рака головного мозга и его профилактике. Симптомы этого недуга зависят от типа, размера и точного расположения опухоли. Почти половина людей с опухолями головного мозга испытывает головную боль.



