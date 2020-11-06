Украинцы стали употреблять больше антибиотиков. Фото: microbius

К настоящему времени применение антибиотиков в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3,5 раза.

Об этом сообщает глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов во время заседания Верховной Рады 6 ноября.

"Действительно, у нас в 3,5 раза выросло применение антибиотиков, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Существует программа относительно обеспеченности вместе с фармпредприятиями - они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи", - информировал Степанов.

К тому же, министр призвал не заниматься самолечением.

Глава Минздрава, добавил, что проводились совещания с руководителями аптечных сетей относительно обеспеченности антибиотиками и другими препаратами, в частности антикоагулянтами. Эта отрасль выразила большую просьбу обратиться к населению, чтобы те "не занимались самолечением".

Ранее "Страна" сообщала, как выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ в последнюю неделю октября. Так, по всей Украине заболело 163 314 человек.

Также напомним, что в Минздраве рассказали украинцам о симптомах рака головного мозга и его профилактике. Симптомы этого недуга зависят от типа, размера и точного расположения опухоли. Почти половина людей с опухолями головного мозга испытывает головную боль.

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