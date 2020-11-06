Пока в США продолжается подсчет голосов на выборах президента Секретная служба США усиливает меры безопасности в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Там планируется выступление кандидата от демократов Джо Байдена, который может уже сегодня, 6 ноября, заявить о своей победе.

Об этом со ссылкой на данные собственных источников сообщает газета The Washington Post.

Так, представители предвыборной кампании уведомили Секретную службу о том, что Байден продолжит использовать конференц-зал в Уилмингтоне, где он уже выступал на этой неделе, как минимум в течение еще одного дня и может сделать там важное заявление 6 ноября. В связи с этим Секретная служба направила туда отряд своих агентов.

Отметим, что одной из основных задач такой службы является охрана президента и вице-президента, а также кандидатов на эти должности.

Напомним, в штабе Байдена в среду, 4 ноября, уже заявляли о его предстоящей победе на выборах президента США.

Так же писали, что команда действующего лидера США Дональда Трампа пытается в судах остановить подсчет голосов в некоторых штатах, но пока им это не удается.