Жена знаменитого российского актера Леонида Ярмольника заболела Covid-19. Оксану Ярмольник забрали в больницу с двусторонним воспалением легких.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 60-летняя дизайнер - модельер Оксана Ярмольник заразилась коронавирусом еще 25 октября и проходила лечение дома. Но ее состояние ухудшилось и врачи приняли решение перевести женщину на стационарное лечение, а при осмотре в больнице у нее обнаружили двустороннюю пневмонию. Течение болезни проходит тяжело.

Напомним, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о разных версиях происхождения Сovid-19, которые отрабатывает разведка.

Так же сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко успешно оправился от коронавирусной болезни.