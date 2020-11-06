Министр здравоохранения Максим Степанов назвал фейковой информацию о том, что в Украине могут ввести "черную" карантинную зону.

Об этом глава Минздрава рассказал в ходе ежедневного онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook.

Так, Степанову задали вопрос о введении черных карантинных зон, которые "якобы обсуждают в Офисе президента", он опроверг эту информацию.

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такое не обсуждалось. Никаких черных зон никто не предлагал вводить", - сказал глава Минздрава.

Степанов о "черных зонах" - с 9:35

Отметим, что в среду, 4 ноября, глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что сейчас идут дискуссии по ужесточению карантина и введению "черных" зон.

"Я знаю, что по поводу этого ("черной" зоны, - Ред.) ведется дискуссия, что это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов, но как показывает практика разных стран это малоэффективное средство и приводит к снижению социальной активности", - сказал он.

Напомним, сейчас в нашей стране действует деление на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны.

Между тем, как заявлял министр Кабинета министров Олег Немчинов, в Министерстве здравоохранения и в Кабинете министров допустили возможность ухода от светофорного принципа карантинного зонирования.