В Украине, где 9 721 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки, общее количество заболевших Covid-19 достигло отметки в 440 188 жителей нашей страны.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Киеве (+1 002), Харьковской (+801) и Житомирской (+591) областях.

Между тем, в Украине сегодня зафиксировали рекордное количество выздоровевших от Covid-19 - 10 762 человек.

Об этом в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 6 ноября:

Киев - 42 375 (+1 002 за сутки);

Винницкая область - 11 923 (+279);

Волынская область - 15 313 (+424);

Днепропетровская область - 17 014 (+414);

Донецкая область - 13 128 (+255);

Житомирская область - 17 189 (+591);

Закарпатская область - 16 268 (+419);

Запорожская область - 12 196 (+446);

Ивано-Франковская область - 23 032 (+511);

Киевская область - 18 763 (+434);

Кировоградская область - 2 891 (+76);

Луганская область - 4 214 (+110);

Львовская область - 32 425 (+356);

Николаевская область - 9 605 (+299);

Одесская область - 27 392 (+554);

Полтавская область - 11 337 (+258);

Ровенская область - 21 026 (+355);

Сумская область - 13 635 (+439);

Тернопольская область - 21 708 (+209);

Харьковская область - 41 131 (+801);

Херсонская область - 5 027 (+175);

Хмельницкая область - 18 438 (+449);

Черкасская область - 10 292 (+207);

Черновицкая область - 24 079 (+371);

Черниговская область - 9 787 (+285).

Ранее мы писали, что в Украине карантин выходного дня могут ввести уже на следующей неделе.

Также рассказывали, что, суточный прирост коронавируса в 20 тысяч будет в Украине уже через полтора месяца.