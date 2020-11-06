Глава Службы внешней разведки России (CВР) Сергей Нарышкин считает, что пандемия коронавируса возникла естественным путем, а не с помощью человека.

Об этом он заявил во время интервью "РИА Новости".

"Обоснованных и достоверных данных о том что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это - продукт естественного происхождения", - ответил Наршыкин на вопрос о возникновении пандемии коронавируса.

Напомним, что недавно исследователи обнаружили мутировавший в организмах норок коронавирус, который может вызвать новую пандемию. Им заразились уже 12 человек. Проживают зараженные пушные зверьки в Дании и в ближайшее время их всех уничтожат.

Также сообщалось, что представители ВОЗ считают, что никаких доказательств того, что коронавирус мог быть создан в лаборатории нет. Все доступные источники указывают на животное происхождение вируса.