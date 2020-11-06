В соцсетях начали травить певицу Ольгу Полякову за ее концерт с российским королем поп-сцены Филиппом Киркоровым.

На этом концерте, который проходил перед отдыхающими в Дубае выходцами из СНГ, Киркоров заявил о необходимости единения жителей Украины и России.

После этого Полякову начали "хейтить", на что она достаточно жестко ответила. Разбирались в новом скандале.

"Украина витает Россию"

В среду, 4 ноября, Полякова, известная по хиту "Королева ночи", выступила на одной сцене с Киркоровым. Они приехали на совместный концерт в Дубай.

Организатором выступила российская компания M Premiere - под ее эгидой в столице Эмиратов проходит ежегодный фестиваль PaRus.

На этот раз он состоялся в праздник российского народного единства (отмечается в день освобождения Москвы Мининым и Пожарским). Уже это добавило символизма.

На афише мероприятия были заявлены только Полякова и Киркоров. Однако СМИ пишут, что в концерте приняли участие Стас Михайлов, Іванушки International и хор Турецкого.

Вечеринка планировалась в одном из отелей Дубая и была предназначена явно для отдыхающих в этой стране россиян и других выходцев из бывшего СССР.

Сразу после концерта артисты опубликовали несколько фото и видео с мероприятия.

Филипп Киркоров назвал 4 ноября историческим днем, разместив пост в своем Инстаграме, где заявил, что "любовь и музыка не имеет границ, национальностей и оков! Ни один политический режим не сможет закрыть любовь между людьми, народами, странами".

"Мы люди, жившие в одной стране, мы люди, говорящие на одном языке, об одном - о любви! И сегодня в этот невероятный тёплый вечер, впервые за многомесячное состояние без концертов, в День народного единства на одной сцене вместе с Королевой ночи из Украины дарили любовь и тепло каждому зрителю в Дубае! Ведь как сказал Маэстро Леонид Быков - "Всё приходящее, а Музыка вечна!", - написал Киркоров.

Также он опубликовал несколько фото и видео в обнимку с Олей Поляковой.

"Витаю Украину на нейтральной территории. Россия витает Украину, Украина витает Россию!", - сказал Ольге Филипп.

"Мой дорогой друг, какое счастье, что мы с тобой встретились!", - говорит украинская певица Киркорову.

"В зале и Украина, и Россия, и Беларусь, и Молдова", - сказал Киркоров.

Позже на концерте российский певец напомнил, что "сегодня День народного единства. И, может, неслучайно встретились именно в этот день мы с Ольгой на этой сцене. Я - россиянин, она - украинка, гарна дивчина. Здесь, на нейтральной территории. Поэтому сегодня очень важно нам здесь соединиться, и на сцене, и там, в зале, и забыть про всё. И вспомнить то, что нас объединяло... несмотря на войну, вражду, пандемию и карантин".

Также в своих сториз Киркоров опубликовал слово "Воссоединение" на фоне флагов Украины и России.

Киркоров - об Украине, Зеленском, аннексии Крыма

У Киркорова это не первые заявления о примирении Украины с Россией.

В последний раз Филипп Киркоров (чье досье висит на "Миротворце" за поездки в Крым) развернуто высказался об Украине, Зеленском, аннексии Крыма во время украинской президентской кампании в 2019 году в интервью Ксении Собчак.

Их беседа в YouTube опубликована 15 мая, когда уже был известен победитель. Но, судя по словам обоих, интервью было записано между первым и вторым туром.

Киркоров: … Ты была в президенты кандидат, как Вова Зеленский сейчас, с которым я в кино "Любовь в большой городе" снимался, вели "Фактор А" у Аллы на канале Россия. И теперь Вова выигрывает первые выборы, это вообще просто.

Собчак: Вот тебе конкретный вопрос: сейчас Зеленский выиграет выборы. Твой друг позвонит тебе и скажет: "Филя, наши у власти, приезжай в страну, хочу твой концерт". Ты же понимаешь, что если ты поедешь, Путин тебе не то что шахматы больше не подарит… (до этого Киркоров рассказывал, что президент России презентовал ему на день рождения набор шахмат, - Ред.)

Кирковов: Почему? Почему?

Собчак: Между нашими страны, независимо от того, кто будет сейчас президентом, плохие отношения. И Зеленский вынужден…

Кирковов: Кто-то должен их восстанавливать.

Собчак: У Зеленского риторика тоже антироссийская, иначе бы он не выиграл бы.

Киркоров: Значит, будем говорить с другом.

Собчак: Поедешь в Украину, если он станет президентом?

Киркоров: Если мне выпадет эта миссия наладить отношения и сделать мостик дружбы, я поеду.

Собчак: То есть ты поедешь только в качестве путинского эмиссара?

Кирковов: А почему нет? За мной стоит большая страна и большой президент. Сейчас был в Америка, часто заходит речь о Путине. И все говорят: "Оо, strong!" Уважают.

Собчак: У тебя будет один президент твой друг, второй президент. И как ты будешь разрываться?

Киркоров: Ну как-то будем рулить. Как рулили все это время.

Собчак: А по Украине вообще скучаешь?

Киркоров: Скучаю. Очень скучаю. Поэтому и в Крым приезжаю на гастроли. Понимаю, что влеку на свою голову бедную все эти ужасные…

Собчак: Ну да, тебе же могут просто визу закрыть в Америку или куда-то еще.

Киркоров: Я как-то меньше всего об этом думаю. Дело в том, что в Крым приезжают те же люди. И они так же хотят слушать музыку и отдыхать. Почему я должен лишить их возможности отдыхать и слушать свои песни. Ради чего? Ради каких виз? Это будет неправильно принципиально не ехать в Крым. Кому от этого станет легче?

Собчак: А в Украину ты не ездишь принципиально?

Киркоров: А меня не пускают.

Собчак: То есть если бы пускали, ты бы ездил?

Киркоров: Если пускали, ездил бы.

Собчак: А если бы тебе посоветовали старшие товарищи в России не ездить в Украину.

Киркоров: Ну, значит бы не ездил, наверное.

Собчак: Всё, понятно.

Эта часть интервью - с 53:35 минуты

Фильм "Любовь в большом городе", о котором говорит Киркоров, вышел в 2009 году.

А передача "Фактор А" (аналог украинского "Х-фактора") на канале "Россия 1" в 2011 году. Как шоу вели Киркоров совместно с Зеленским - в небольшом отрывке ниже.

То есть у Киркорова большая история человеческих и профессиональных взаимоотношений с Зеленским. И понятный имидж в среде сторонников продолжения конфликта с Россией.

Которые немедленно атаковали Ольгу Полякову.

"Я русскоязычная певица и пою по-русски"

После выступления с Киркоровым и слов о "воссоединении", певицу в соцсетях атаковали хейтеры.

"Чемодан, вокзал. Двери за собой не забудьте закрыть", - написали ей в Инстаграме.

Другие обвинили ее в желании "уподобляться московитским звездам".

Негативным комментариям Полякова посвятила отдельный пост в Фейсбуке.

Она заявила, что с Киркоровым давно встречается и дружит. И не намерена прекращать этого делать. Также Полякова напомнила, что Киркоров - народный артист Украины. А она выступала не только для россиян, но и для всех русскоязычных. И вообще поет только по-русски.

"Так, дорогие мои, всем привет! И те, которые не очень дорогие. И те, у которых в профиле нет ни одной фотки. Вот я и приехала с Эмиратщины, с Дубаёвщины, и нарвалась на очередной хейт. Оказывается, у кого-то вызвало изжогу то, что я выступала в Арабских Эмиратах вместе с Филиппом Киркоровым на одной сцене. Оказывается, это теперь зрада. И, оказывается, Филипп теперь враг Украины. То есть, когда я чуть меньше года назад, в январе, встретилась с Филиппом в Майями, где, кстати, он и предложил мне выступить с ним в общем концерте. Где мы ходили с ним в рестораны, на вечеринки, постили сториз, это было везде во всех СМИ, и никакого это хейта не вызывало.

Потом, когда был локдаун, мы с ним выходили в общий эфир в поле видение. В "Правда или действие" - тоже ни одного кривого слова. С каких же это пор Филипп Киркоров, который стал звездой еще при Царе Горохе, который ни одного кривого слова не сказал про Украину и про ее народ, и выступление с ним на одной сцене стало преступлением против человечества. Мне стало интересно, с каких пор? Даже очень интересно! Об этом мы поговорим. Может, этот хейт против меня, просто кому-нибудь нужен очень?

Теперь про Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где этот город Дубай находится на территории России? А? Прежде, чем писать про зраду и про то, что моя позиция как-то изменилась. А моя позиция никак не изменилась. Она все по-прежнему та же. И я знаю, где и с кем я буду выступать, а где и с кем - не буду. На территории России я не выступаю. А на территории Дубая я буду выступать. И я сама буду принимать эти решения. И ни с кем их обсуждать не буду. Тем более я не обсуждаю и с Филиппом свою позицию. Потому что он ее знает и уважает. А я знаю и уважаю позицию его. И в этом заключается дружба между людьми.

И что в его посте было не так? Все, о чем пишет Филипп, все, чего хочет Филипп и все, чего хочет любой нормальный человек, это мира между людьми, между странами. И он пишет об этом так, как он это видит. И так, как он это чувствует. И я хочу мира. И, конечно же, я хочу, чтобы нам вернули наши земли, чтобы вывели войска, чтобы вернули границы. И я приняла для себя решение не выступать на территории России. И обсуждать я это ни с кем не буду. Это мое решение...

Так, дальше. Фестиваль "Парус" в рамках которого был наш с Филиппом день. Организаторы работают на территории Арабских Эмиратов уже не первый год. Работают для русскоязычной публики: из Украины, Казахстана, Молдовы, Грузии, Белоруссии, России. Для всех людей, которые понимают русский язык. А если вы с этим не согласны, то тогда не говорите, не пишите свои комментарии на русском, а лучше вообще - разучитесь его понимать. И вспомните, что я русскоязычная певица и пою по-русски. И буду выступать там, где меня ждут и где я нужна.

И фестиваль "Парус" не имеет никакого отношения ни к каким государственным российским праздникам Единства и тому подобное. И к любым политическим подтекстам этот фестиваль в Дубае отношения не имеет. Это все перекручивание слов Филиппа и откровенная подлость некоторых журналистов, и об этом я бы хотела поговорить подробнее.

Так что же это получается, что народный артист Украины вдруг резко стал врагом и выступать с ним на одной сцене в Арабских Эмиратах нельзя. Кстати, в Турции летом прошлым можно было. Было все нормально, никто слова не сказал. А вот в ОАЭ нельзя. В Харькове - нельзя. В Белой Церкви выступать - нельзя. В Киеве во Дворце спорта выступать тоже нельзя. И в Дубае - нельзя. А вам не кажется, что это очень странно и слишком много "нельзя" стало последнее время? И что есть какая-то связь между всеми "нельзя". А может потому, что громкая певица Ольга Полякова заявила, что государство убивает концертный бизнес и разваливает то, что у нас стало мало-мальски последнее время здесь получаться. И что надо эту артистку немножко поставить на место. На место украинского артиста. То есть на место клоуна, который нужен только на выборах, чтобы поагитировать за очередного кандидата. Но так уже не будет. И это я еще негромко говорю".

В комментариях на Полякову опять набросились.

Полякова и Россия

Интересно, что до выступления с Киркоровым певица осуждала тех украинских исполнителей, которые зарабатывают на российской аудитории. Конкретно - певцов, которые ездят в РФ.

"С одной стороны, я считаю, что люди из телевизора, лидеры мнений, они влияют на мнения людей, социума. И конечно же их поступки оцениваются так: если они это делают, значит – это хорошо. Вот в этом случае их ответственность моральную я, наверное, как-то осуждаю… Хотя кто я такая, чтобы кого-то осуждать. С другой стороны, у людей есть коллективы, семьи… Понимаете, о чем я говорю? Кому-то тогда это казалось единственным верным способом (зарабатывать деньги в России – Ред.)", - отметила звезда в интервью Дмитрию Гордону.

"Каждый пусть отвечает за себя. Я считаю, что публичный человек должен иметь позицию. И отмалчиваться, говорить, что "мы за мир во всем мире", "в политику не лезем", "ничего не обсуждаем"… Взрослый человек должен иметь позицию. А тем более человек, который является звездой, потому что на тебя же смотрят подростки, дети. Как же им тогда сложить – что такое хорошо, а что такое плохо?" - добавила Полякова.

По словам певицы, украинские артисты, ездящие в Россию, считают, что "в Украине плохо, нет рынка, а вот там все хорошо, там деньги".

"Они не захотели развивать рынок в Украине… Они же не знали, что он разовьется", - сказала Полякова.

В этом смысле выступление с Киркоровым перед явно российской аудиторией - это некоторая эволюция взглядов Поляковой.

Впрочем, певица никогда особо не шла "в тренде". Вспомнить хотя бы ее бунт против карантина.

Ольга Полякова недавно поссорилась с главой Минздрава Максимом Степановым из-за своего концерта ко Дню учителя в Харькове 3 октября. Полиция тогда открыла уголовное дело за нарушение карантина.

Певица в прямом эфире канала "Украина 24" заявила министру, что уверена, что статистика заболеваемости Сovid-19 в Харькове после ее концерта не возросла, а открытие против нее уголовного дела было связано с предвыборной кампанией.

Сейчас судебный процесс продолжается. Минимально санкция статьи предусматривает штраф в размере от 17 до 51000 гривен или арест на срок до полугода.

Еще в начале сентября Полякова выступила публично против карантинных ограничений. Она пришла под Кабмин, где заявила об ущемлении прав концертной индустрии. Артистка задавала вопросы, почему одним можно проводить концерты, открывать торговые центры, метро, а другим - нет.

Полякова открыто говорила о том, что у нее сорвалось 4 выступления в сентябре, под угрозой было большое шоу 26 октября, отменился концерт на стадионе в Белой Церкви, запланированный на 6 сентября, где продали несколько тысяч билетов. "Теперь я не буду молчать! Я не понимаю, почему одним можно проводить концерты, а другим нельзя?! Все вокруг работает, а у нас полная ж@па" - возмущалась тогда Оля Полякова.

Среди тех, кто поддержал тогда Полякову, были рэпперша Alyona Alyona и музыкант Алина Паш. А в Раде после митинга Поляковой решили рассмотреть законопроект о поддержке шоу-бизнеса.