Белорусская актриса и лидер рок-группы Naka Анастасия Шпаковская открыла в Украине первую белорусскую онлайн-школу, которая сможет выдавать документы государственного образца Украины. Преподавать для учеников будут на русском языке, так как трудно найти украинского учителя, знающего белорусский.

Об этом сообщила организатор школы в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Как рассказала Шпаковская, она покинула Беларусь со своими детьми из-за "давления со стороны властей", и поэтому возникла идея создать дистанционную белорусскую школу.

"Мы стартуем с нашей первой в Украине белорусской онлайн-школой. Такой нужной и важной для белорусских детей", - заявила она.

По словам Шпаковской, каждый ученик получит инструкцию, как пользоваться онлайн-платформой. Все дети будут иметь годовой теоретический материал в виде электронного учебника с основным предметом. А все уроки будут проходить по расписанию и учителем в онлайн режиме.

Также в интервью изданию "Радио Свобода" актриса рассказала, что первую неделю школа будет работать в тестовом режиме. Сейчас в ней всего двое учеников - дети самой Шпаковской. Однако к ним с 9 ноября смогут присоединиться и другие ученики.

Известно, что в школе будут сформированы с 4 по 10 классы с углубленным изучением математики, английского языка и программирования.

Как добавила Шпаковская, белорусская онлайн-школа юридически присоединена к двум частным украинским школам. Учителя этих заведений будут преподавать основную учебную программу для учащихся на русском языке, так как, по ее словам, сейчас трудно найти учителя, который бы преподавал украинскую школьную программу на белорусском языке.

"По другим предметам у нас есть только два варианта - либо русский, либо украинский язык преподавания. Мы выбрали русский, потому что дети уже учились на русском языке в Беларуси", - добавила она.

Актриса также рассказала, что ученики онлайн-школы смогут получить украинский сертификат государственного уровня.

По словам организатора, такая школа является необходимостью для белорусских семей, которые вынуждены были мигрировать из страны из-за политической ситуации.

Напомним, в Беларуси ранее вспыхнули массовые протесты после выборов президента 9 августа. Они запомнились применением силы против демонстрантов со стороны ОМОНа и Внутренних войск.

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