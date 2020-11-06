Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что специальные службы западных стран еще год назад рассматривали возможность принести в "сакральную жертву" одного из лидеров оппозиции в России.

Об этом сообщает "РИА Новости" в своем Telegram-канале.

По словам Нарышкина, еще около года назад западные спецслужбы обсуждали возможность принести в "сакральную жертву" одного из лидеров оппозиции в России. Целью такой жертвы было оживить российское протестное движение.

Напомним, что 20 августа 2020 года был отравлен самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный. Ему стало плохо в самолете, по пути из Омска в Москву. Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации.

Так же сообщалось, что Навальный рассказал в интервью детали своего отравления. Он уверен, что за его отравлением стоит Кремль и считает это доказанным. Сейчас оппозиционер лечится в Германии. По его словам, немецкие врачи пока не могут прогнозировать, когда он восстановится полностью.