Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о созыве специальной сессии, посвященной пандемии коронавируса. Она пройдет 3 и 4 декабря, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Подчеркнув, что глобальная пандемия требует принятия глобальных мер реагирования, Генеральная Ассамблея постановила созвать спецсессию. В документе отмечается, что большинство государств-членов ООН поддержали представленную от имени Движения неприсоединившихся стран просьбу о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств", - говорится в сообщении.

В ООН добавили, что пандемия Covid-19 продолжает распространяться по всему миру.

"На сегодняшний день вирусом заразились примерно 46 миллионов человек и 1 миллион 200 тысяч умерли. Из-за пандемии почти на 500 миллионов сократилось число рабочих мест. Ежемесячные потери мировой экономики составляют около 375 миллиардов долларов. Резко выросли масштабы насилия против женщин, а психические заболевания стали "кризисом внутри кризиса". Около 24 миллионов детей лишились возможности учиться", - добавили в пресс-службе ООН.

Ранее мы писали, что в Италии и Испании зарегистрировали рекордную смертность от коронавируса.

Также сообщали, что в Париже из-за Covid-19 ввели ограничения даже на доставку еды.