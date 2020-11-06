По состоянию на утро пятницы, 6 ноября, в Украине подтвердился еще 9 721 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии таким образом достигло отметки в 440 188 человек.

Добавим так же, что вчера, 5 ноября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 430 467 человек.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 8 125 пациентов с этим диагнозом. Выздоровели уже 195 544 человека.

Об этом в соцсети передает Минздрав Украины.

Напомним, мы сообщали, что киевский Дворец спорта начали переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусом.

Также "Страна" рассказывала о том, что по вопросу коронавируса в Раде сегодня, 6 ноября, заслушаютпаремьера Дениса Шмыгаля.