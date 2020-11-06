Данные на 6 ноября. Число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 9 721 человека
По состоянию на утро пятницы, 6 ноября, в Украине подтвердился еще 9 721 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии таким образом достигло отметки в 440 188 человек.
Добавим так же, что вчера, 5 ноября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 430 467 человек.
С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 8 125 пациентов с этим диагнозом. Выздоровели уже 195 544 человека.
Об этом в соцсети передает Минздрав Украины.
Напомним, мы сообщали, что киевский Дворец спорта начали переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусом.
Также "Страна" рассказывала о том, что по вопросу коронавируса в Раде сегодня, 6 ноября, заслушаютпаремьера Дениса Шмыгаля.
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