Президент США Дональд Трамп 6 ноября выступил с телеобращением к американцам, в котором заявил, что считает себя победителем президентской гонки и обвинил демократов в массовых манипуляциях с голосами.

"Мы считаем, что мы победим. Мы очень легко выиграем эти выборы. Будут судебные дела, их будет много, у нас большое количество доказательств. Возможно, все решится в Верховном суде. Будут суды, мы не хотим, чтобы у нас украли выборы.

Демократы просто не верили, что они могут победить, поэтому они и придумали голосование по почте. Одна коррупция просто! Мошенничество! Именно поэтому они без верификации, без проверки личности направили огромное количество бюллетеней. Я предупреждал, я говорил об этом. Во многих случаях они рассылали бюллетени, когда никто их даже не просил. Такого не было никогда в истории", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, что "Страна" ведет постоянно обновляемый репортаж о ходе подсчета голосов в США.