В Боливии, в ночь на четверг, произошло покушение на нового президента страны Луиса Арсе, который выиграл выборы 18 октября у Эво Моралеса.

Как заявил пресс-секретарь политического "Движения к социализму" (MAS) Себастьян Мичел, неизвестные совершили покушение на Луиса Арсе, применив динамит.

Об этом пишет газета Pagina Siete.

"Мы стали жертвами нападения группы неизвестных, которые оставили шашку динамита в загородном домике, где проходила наша встреча с Луисом Арсе", - сказал Мичел.

По его словам, никто не пострадал. Он также выразил сожаление, что никто из официальных лиц, отвечающих за безопасность, не прокомментировал покушение.

Предполагается, что динамит оставили участники оппозиционного митинга, проходившего рядом со штабом партии. Полиция начала расследование.

Напомн6им, что 18 октября в Боливии прошли президентские выборы. На них победил Луис Арсе, набрав 55,1% голосов. Высший избирательный суд признал победителем Эво Моралеса, занимавшего пост главы государства. В стране начались протесты. Спустя три недели Моралес подал в отставку и покинул Боливию под давлением силовиков.

Ранее "страна" сообщала, что Аргентина предоставила убежище сбежавшему из страны главе МВД Боливии.