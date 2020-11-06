В США продолжается подсчет голосов на выборах президента и в дело уже активно вступили судебные инстанции. Команда Трампа пытается в судах остановить подсчет голосов в некоторых штатах, но пока им этого не удается.

Так, например в штате Джорджия суд отклонил иск предвыборного штаба Трампа по поводу позднего получения бюллетеней (ранее и суд Мичигана так же отказал Трампу в удовлетворении иска по остановке подсчета голосов - Ред.).

Об этом сообщает The Hill.

"Прочитав и рассмотрев указанное ходатайство, все аргументы и свидетельства в протоколе, включая доказательства, представленные на слушании, и применимое законодательство, суд приходит к выводу об отсутствии доказательств того, что бюллетени, упомянутые в петиции, были получены после 19:00 в день выборов, что делает эти бюллетени недействительными", - отметил судья округа Чатем.

Напомним, "Страна" ведет постоянно обновляемый репортаж о ходе подсчета голосов в США.