Зараженные коронавирусом люди должны изменить свою привычную диету, что бы у них было больше шансов справиться с грозной болезнью.

Главные ограничения - заболевшим стоит ограничить количество соленой еды в рационе и забыть про алкоголь.

Об этом рассказал врач- терапевт Филипп Кузьменко, как передает Gazeta cо ссылкой на радио Sputnik.

"Больным нужно поддерживать водно-солевой баланс. Следует избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды", - заявил врач.

По его словам, соленая пища делает кровь более густой и это плохо при коронавирусе.

"Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет Covid-19", – заключил Кузьменко.

Врач добавил, что также надо отказаться от употребление алкоголя, так как он, в частности, способствует обезвоживанию организма.

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