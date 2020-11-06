Полиция Бельгии успешно провела спецоперацию по ликвидации нелегального канала поставок в Европу кокаина из Южной Америки. В порту Антверпена силовики задержали крупнейшую партию кокаина общим весом 11,5 тонн.

Цена этого груза составляет по прайсам черного рынка не менее 450 миллионов евро. Реализация этой партии в розницу могла бы принести наркодилерам около 900 миллионов евро.

Об этом полиция Бельгии сообщила в соцсети и добавила, что это самая крупная партия изъятого кокаина в истории.

Кокаин был в стальных контейнерах, и замаскирован металлоломом, который перевозился из Гайаны.

"Предварительным расследованием установлено, что ликвидирована хорошо организованная преступная организация, подозреваемая в регулярных поставках крупных партий кокаина из Южной Америки в Бельгию. Эта организация банда имеет связи с различными другими преступными организациями", - заявили в пресс-службе прокуратуры Бельгии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе задержали квартет израильтян с центнером кокаина из Перу.