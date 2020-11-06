В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов и действующий глава Белого дома уже выступил с большой речью по этому поводу.

Правда не все американцы смогли послушать аргументы Трампа в пользу того, что именно он выиграл битву за власть.

Пять крупных кабельных телеканалов (MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC) США не показали полностью выступление президента США, во время которого он обвинял Демократическую партию в махинациях.

Об этом передает Коммерсант.

Каналы прервали речь Дональда Трампа после того, как тот заявил, что организаторы выборов подсчитывают недействительные бюллетени.

"Мы прерываем трансляцию потому, что то, что президент США сейчас сказал, по большей части полностью неверно", - сказал ведущий CNBC Шепард Смит. Он отметил, что факты манипуляций не доказаны, и Трамп не предоставил собственных доказательств.

"Мы снова находимся в необычном положении: мы не только прерываем президента США, но и поправляем его", - отметил ведущий MSNBC Брайан Уильямс во время включения.

Газета USA Today так же прервала трансляцию выступления Дональда Трампа в своих аккаунтах в социальных сетях, а также удалила записи со своих платформ.

"Президент Трамп бездоказательно заявил, что президентские выборы были коррумпированы и проходят с нарушениями... Наша работа - распространять правду, а не беспочвенные теории заговора", - сообщила главный редактор USA Today Николь Кэролл в Twitter.

Напомним, что брифинг Дональда Трампа 6 ноября был первым с дня голосования. Президент заявил, что побеждает на выборах, если считать только "законные голоса". Он, помимо прочего, обвинил Демократическую партию и крупные СМИ в махинациях с бюллетенями и социологическими опросами. Его оппонент, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, ранее призывал спокойно дождаться итогового подсчета всех голосов.

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