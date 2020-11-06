Президент США Дональд Трамп, который не появлялся на публике более полутора суток, а только писавший посты в соцсетях по поводу фальсификаций на выборах, выступил с заявлением. Он появился на экранах в 1:30 по киевскому времени (в 18:30 по Вашингтону).

Выступление главы Белого дома транслировал канал Fox News.

В начале выступления Трамп повторил ранее уже заявленный им тезис о том, что если учитывать только законные голоса, то он легко выигрывает на выборах. Однако с помощью незаконных голосов у него пытаются украсть победу демократы, у которых много финансовых и мощные медиа-ресурсы.

Затем он сказал, что республиканцы сохранили по итогам выборов контроль над сенатом, и сделал краткий обзор результатов голосования по штатам.

Кроме того, президент сказал, что представителям республиканцев запретили доступ к наблюдению за подсчетом голосов во многих спорных штатах.

Как писала "Страна", Трамп не раз заявлял о попытках демократов украсть у него победу с помощью подтасовок при подсчете голосов.

Между тем его соперник Джо Байден железно уверен в своей победе.