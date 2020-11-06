В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 6 ноября. За последние сутки заразился еще 9 721 человек, излечилось 11 тысяч пациентов и скончался 201.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 6 ноября:

Киев - 42 375 случаев

Винницкая область - 11 923 случаев

Волынская область - 15 313 ​​случаев

Днепропетровская область - 17 014 случаев

Донецкая область - 13 128 случаев

Житомирская область - 17 189 случаев

Закарпатская область - 16 268 случаев

Запорожская область - 12 196 случаев

Ивано-Франковская область - 23 032 случаев

Киевская область - 18 763 случаев

Кировоградская область - 2 891 случаев

Луганская область - 4 214 случаев

Львовская область - 32 425 случаев

Николаевская область - 9 605 случаев

Одесская область - 27 392 случаев

Полтавская область - 11 337 случаев

Ровенская область - 21 026 случаев

Сумская область - 13 635 случаев

Тернопольская область - 21 708 случаев

Харьковская область - 41 131 случаев

Херсонская область - 5 027 случаев

Хмельницкая область - 18 438 случаев

Черкасская область - 10 292 случаев

Черновицкая область - 24 079 случаев

Черниговская область - 9 787 случаев

Напомним, с 9 ноября в Украине вводятся ограничения работы ресторанов, массовых мероприятий из-за отнесения почти всей территории к "оранжевой зоне" эпидемической опасности.

Как сообщала "Страна", Франция, где в последнее время ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом, с 11 ноября вводит новые требования для украинцев, прибывающих в страну самолетами. При посадке на рейс будут просить предъявлять отрицательные результаты теста на Covid-19.