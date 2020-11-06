В ЦОЗ рассказали, сколько украинцев болеют Covid-19. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 6 ноября. За последние сутки заразился еще 9 721 человек, излечилось 11 тысяч пациентов и скончался 201.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 6 ноября:

  • Киев - 42 375 случаев
  • Винницкая область - 11 923 случаев
  • Волынская область - 15 313 ​​случаев
  • Днепропетровская область - 17 014 случаев
  • Донецкая область - 13 128 случаев
  • Житомирская область - 17 189 случаев
  • Закарпатская область - 16 268 случаев
  • Запорожская область - 12 196 случаев
  • Ивано-Франковская область - 23 032 случаев
  • Киевская область - 18 763 случаев
  • Кировоградская область - 2 891 случаев
  • Луганская область - 4 214 случаев
  • Львовская область - 32 425 случаев
  • Николаевская область - 9 605 случаев
  • Одесская область - 27 392 случаев
  • Полтавская область - 11 337 случаев
  • Ровенская область - 21 026 случаев
  • Сумская область - 13 635 случаев
  • Тернопольская область - 21 708 случаев
  • Харьковская область - 41 131 случаев
  • Херсонская область - 5 027 случаев
  • Хмельницкая область - 18 438 случаев
  • Черкасская область - 10 292 случаев
  • Черновицкая область - 24 079 случаев
  • Черниговская область - 9 787 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, с 9 ноября в Украине вводятся ограничения работы ресторанов, массовых мероприятий из-за отнесения почти всей территории к "оранжевой зоне" эпидемической опасности.

Как сообщала "Страна", Франция, где в последнее время ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом, с 11 ноября вводит новые требования для украинцев, прибывающих в страну самолетами. При посадке на рейс будут просить предъявлять отрицательные результаты теста на Covid-19. 

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