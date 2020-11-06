Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 6 ноября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 6 ноября. За последние сутки заразился еще 9 721 человек, излечилось 11 тысяч пациентов и скончался 201.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 6 ноября:
- Киев - 42 375 случаев
- Винницкая область - 11 923 случаев
- Волынская область - 15 313 случаев
- Днепропетровская область - 17 014 случаев
- Донецкая область - 13 128 случаев
- Житомирская область - 17 189 случаев
- Закарпатская область - 16 268 случаев
- Запорожская область - 12 196 случаев
- Ивано-Франковская область - 23 032 случаев
- Киевская область - 18 763 случаев
- Кировоградская область - 2 891 случаев
- Луганская область - 4 214 случаев
- Львовская область - 32 425 случаев
- Николаевская область - 9 605 случаев
- Одесская область - 27 392 случаев
- Полтавская область - 11 337 случаев
- Ровенская область - 21 026 случаев
- Сумская область - 13 635 случаев
- Тернопольская область - 21 708 случаев
- Харьковская область - 41 131 случаев
- Херсонская область - 5 027 случаев
- Хмельницкая область - 18 438 случаев
- Черкасская область - 10 292 случаев
- Черновицкая область - 24 079 случаев
- Черниговская область - 9 787 случаев
Напомним, с 9 ноября в Украине вводятся ограничения работы ресторанов, массовых мероприятий из-за отнесения почти всей территории к "оранжевой зоне" эпидемической опасности.
Как сообщала "Страна", Франция, где в последнее время ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом, с 11 ноября вводит новые требования для украинцев, прибывающих в страну самолетами. При посадке на рейс будут просить предъявлять отрицательные результаты теста на Covid-19.