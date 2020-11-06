На судебном процессе в Гааге (Нидерланды) по делу о сбитом "Боинге" "Малайзийских авиалиний" 3 ноября Окружной суд заслушал показания одного из четырех обвиняемых. Это гражданин России Олег Пулатов, известный по позывному "Гюрза".

О том, что рассказал россиянин, сообщила Deutsche Welle.

Пулатов - единственный из обвиняемых, согласившийся сотрудничать с судом. Трое других - граждане РФ Игорь Гиркин и Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко, занимавшие руководящие военные посты в "ДНР". Следствие считает, что все они причастны к поставке из России на восток Украины зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого 17 июля 2014 года был сбит "Боинг".

На заседании суда был показан двухчасовой видеофрагмент из двух бесед с Пулатовым, состоявшихся в России. Одна запись была сделана еще в феврале, а вторая - 22 октября.

Пулатов выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы и коротко рассказал о себе: мол, с детства и до 16 лет он жил в Киевском районе Донецка. В том же первом интервью обвиняемый сообщил, что ему ничего не известно о ЗРК "Бук".

На октябрьском видео мужчина добавил некоторые сведения о себе: у него высшее военное образование, специальность - разведка.

На вопрос о местах службы он не ответил, но уточнил, что в 2008 году в звании подполковника уволился из российской армии в запас по состоянию здоровья. Пулатов также указал, что приехал на Донбасс 12 апреля 2014 года из Киева, и добавил: "Я после событий в Одессе сделал свой выбор". Чем он до этого занимался в Украине, осталось за кадром. При этом Пулатов заверил, что в Донбасс "приехал не для военного конфликта", и возложил вину за войну на востоке Украины на киевские власти, обвинив их в госперевороте.

Говоря о своей деятельности в "ДНР", Пулатов поведал, что подчинялся только двум людям - министру обороны "ДНР" Гиркину и Дубинскому, которого он назвал начальником разведуправления. По словам Пулатова, в его подчинении сначала были сотни, а под конец 2014 года - более тысячи бойцов.

Конкретных подробностей он не раскрыл, отметив лишь, что это было связано с организацией сбора информации и координацией действий разных сил на территории "ДНР". При этом он пояснил, что таких как он, офицеров с опытом, тогда в "ДНР" было мало, и он в одиночку выполнял работу, которую обычно делают несколько специалистов.

Следствие считает, что Пулатов был причастен к транспортировке и охране "Бука". Одно из представленных следствием доказательств - перехваченные украинскими спецслужбами телефонные разговоры сепаратистов. Со своей стороны, Пулатов рассказал, что у него было восемь телефонных номеров и защищенная от прослушивания связь и что он в целях конспирации менялся телефонами и другими номерами с бойцами.

Также, по словам обвиняемого, если в его разговорах и упоминался "Бук", то делалось это для дезинформации противника. Пулатов несколько раз повторил, что "Бук" был не нужен сепаратистам, поскольку у них были другие системы ПВО, в частности ПЗРК и комплекс "Стрела-10" на гусеничном ходу. Кроме того, по его словам, "Бук" по своим характеристикам и задачам не подходил для условий войны в Донбассе, ограниченной территорией и ресурсами.

Обвиняемый также заявил, что "Бука" не было, во всяком случае - в его зоне ответственности, и что ни с кем в России он не контактировал и не просил прислать такое оружие. Касаясь 17 июля 2014 года, когда был сбит "Боинг", Пулатов сообщил, что утром был на совещании в Снежном, а затем занимался приемом и распределением группы танков. Откуда пришла техника, он не пояснил.

По словам обвиняемого, он находился в машине, когда услышал сзади шипящий звук, похожий на пуск ракеты комплексом "Стрела". Затем ему позвонили и доложили о том, что сбит самолет и с неба падают тела людей. После этого он поехал на место катастрофы и организовал там охрану. На вопрос, кто и как, по его мнению, сбил малайзийский "Боинг", обвиняемый не ответил, ограничившись замечанием, что это должен установить суд.

Как писала "Страна", Пулатов в сентябре уже заявлял суду, что не имеет отношения к транспортировке ЗРК "Бук".

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