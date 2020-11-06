Глава Министерства обороны США Марк Эспер, занимающий этот пост с лета 2019 года, подготовил заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника в Пентагоне.

По данным источников, намерение Эспера связано в первую очередь с планами Дональда Трампа уволить его после всеобщих выборов, о которых ранее говорили сотрудники американской администрации. Окончательное решение об отставке главы Пентагона остается за президентом США Трампом, отмечает NBC.

О том, что Трамп рассматривает возможность снять Эспера с должности в случае победы на выборах, СМИ писали в начале августа. При этом сам Эспер говорил приближенным, что намеревается уйти в отставку вне зависимости от результата выборов.

В июне Трамп тоже рассматривал возможность отправить Эспера в отставку, но без привязки к выборам, а из-за разногласий по поводу протестов против расизма. Однако президент Соединенных Штатов отказался от этой идеи, так как не хотел санкционировать перестановки в правительстве перед выборами. Белый дом затем заверял, что шеф Пентагона не лишался доверия Трампа.

О том, что глава Белого дома сменит руководство ЦРУ, ФБР и Пентагона в случае победы на выборах, пресса писала и в конце октября.

Как рассказывала "Страна", летом Трамп уволил разведчика, из-за которого начались Украинагейт и процедура импичмента.



