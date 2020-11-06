Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе разговора Зеленский выразил соболезнования в связи с терактами, также стороны обсудили методы борьбы с распространением коронавируса.

"Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий - производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов", - заявил президент.

По словам Зеленского, несмотря на несколько обменов пленными на Донбассе, много договоренностей лидеров Нормандской четверки до сих пор не выполняются - как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на неконтролируемую территорию.

"Режим тишины в целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены", - отметил он.

Макрон, в свою очередь, поддержал Зеленском в том, чтобы новые переговоры лидеров стран Нормандского формата состоялись как можно быстрее. Он также оценил мирные инициативы Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск.

Зеленский также добавил, что Украина неуклонно выполняет договоренности Парижского саммита, и уже на днях готова открыть два КПВВ на линии разграничения.

"Стороны обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного суда Украины. Эммануэль Макрон подчеркнул, что считает важными проведенные Украины реформы, в частности в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решительности и мудрости", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Макрон подчеркнул, что считает важными проведенные в Украине реформы, в том числе, в банковской сфере.

Напоследок Макрон пообещал посетить Киев, как только появится такая возможность.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью изданию ВВС. "Страна" уже подробно рассказывала, о чем шла речь в этой беседе и анализировала ее.

Как сообщала "Страна", президент Франции Эммануэль Макрон 9 декабря прошлого года, в ходе пресс-конференции в Париже по итогам Нормандского саммита, заявил, что украинские власти должны закрепить в Конституции особый статус Донбасса.