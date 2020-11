Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе, несмотря на то, что окончательные результаты выборов будут готовы лишь через несколько дней.

Об этом сообщает Metro.

Так, в ходе выступления в прямом эфире из города Уилмингтон, штат Делавэр, Байден отметил, что "не сомневается" в том, что в конечном итоге победит на выборах и станет следующим президентом США.

"Мы не сомневаемся, что, когда подсчет закончится, (кандидат в вице-президент Камала - Ред.) Харрис и я будем объявлены победителями. Мы по-прежнему очень довольны положением дел. Я прошу всех сохранять спокойствие. В Америке голосование священно. Это то, как люди этой страны выражают свою волю. Демократия иногда бывает беспорядочной. Иногда она требует немного терпения", - заявил он.

Biden: "Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well, but that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that has been the envy of the world. We continue to feel very good about where things stand." pic.twitter.com/gTgN1UKEel