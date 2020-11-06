Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе, несмотря на то, что окончательные результаты выборов будут готовы лишь через несколько дней.

Об этом сообщает Metro.

Так, в ходе выступления в прямом эфире из города Уилмингтон, штат Делавэр, Байден отметил, что "не сомневается" в том, что в конечном итоге победит на выборах и станет следующим президентом США.

"Мы не сомневаемся, что, когда подсчет закончится, (кандидат в вице-президент Камала - Ред.) Харрис и я будем объявлены победителями. Мы по-прежнему очень довольны положением дел. Я прошу всех сохранять спокойствие. В Америке голосование священно. Это то, как люди этой страны выражают свою волю. Демократия иногда бывает беспорядочной. Иногда она требует немного терпения", - заявил он.

Biden: "Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well, but that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that has been the envy of the world. We continue to feel very good about where things stand." pic.twitter.com/gTgN1UKEel — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2020

Напомним, кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден не сомневается в своей победе, однако пока что не собирается громогласно об этом заявлять.

Как сообщала "Страна", действующий президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает своего конкурента, демократа Джо Байдена на выборах, если считать законные бюллетени.