Бюджет-2021: первое чтение позади

Верховная Рада вчера приняла в первом чтении госбюджет на 2021 год. Приняла без особых проблем – удивляет разве что тот факт, что этого не удалось сделать исключительно голосами правящей фракции. Видимо, внутри "Слуги народа" уже образовалась группа "непримиримых", которая не будет голосовать вообще за любые инициативы, исходящие от исполнительной власти.

Но с помощью групп-сателлитов (а также "Батькивщины"!) голосов хватило. И, скорее всего, хватит во время второго чтения. Даже несмотря на то, что пока не ясно, каким будет документ ко второму чтению.

Ясно только одно: это точно не будет бюджет, который сможет помочь стране выбраться из экономического кризиса. Как и предыдущие шесть бюджетов, начиная с бюджета-2015, нынешний построен на трех постулатах: не обидеть силовиков, не обидеть западных кредиторов и не обидеть самих себя (то есть власть).

На всем остальном правительство Шмыгаля предлагает экономить, как это делали до него правительства Гончарука, Гройсмана и Яценюка. Поэтому минимальная пенсия за весь 2021 год вырастет только на 165 гривен и даже к концу года не дорастет до 2 тысяч. Не лучше ситуация и с другими соцвыплатами – вроде пособий по рождению ребенка или пенсий для инвалидов. Все это, в отличие от армии, Нацполиции и самой власти, считается второстепенным.

Немного лучше ситуация с медициной, однако предлагаемое финансирование (4,2% ВВП) можно было бы считать нормальным в нормальной ситуации, при отсутствии эпидемии. На сегодняшний же день даже 5% ВВП, прописанные в законе, выглядят недостаточными.

Однако у президента считают иначе. Там приняли решение, что увеличить до 5,93% ВВП надо финансирование не здравоохранения, а силовиков. Видимо, для Зеленского сепаратисты страшнее коронавируса.

Карантин: закроют ли магазины в 20:00?

Украинская власть продолжает поиски новых форм карантина, которые снизили бы риски заражения граждан, но при этом не ударяли по экономической жизни страны. Вчера главный санитарный врач Виктор Ляшко озвучил ряд новых ограничений, которые Минздрав собирается предложить правительству. По его словам, предложены будут ограничения в работе спортзалов, фитнес-клубов, бассейнов и торгово-развлекательных центров.

Правда, из всего сказанного представителем Минздрава так и не стало ясно, какие именно ограничения ожидают спортзалы с фитнес-клубами и бассейнами. Особенно это не ясно по причине того, что в европейских странах, ужесточивших карантин, все это не ограничивают, а закрывают как необязательный вид деятельности для граждан.

Что касается торговли, Ляшко вчера высказал предложение, наделавшее немало шума, – разрешить магазинам работать только с 7:00 до 20:00. Если речь идет о непродуктовых магазинах, которые в прошлый карантин вообще были закрыты, то решение логичное, но только если речь идет о будних днях, когда в рабочее время посетителей все равно немного.

Но если о выходных, то решение не очень логичное. И тем более оно нелогичное, если речь идет о магазинах вообще, включая продуктовые. Потому что если продуктовые супермаркеты будут работать только до 20:00, то в промежуток между 18:30 и 20:00 там будут столпотворения. То же касается непродуктовых магазинов в выходные: сокращение часов работы будет означать увеличение количества посетителей в уменьшенное рабочее время. Что точно не поспособствует снижению заболеваемости.

Поэтому ограничения ограничениям рознь. И вводить их нужно только в том случае, когда ожидаемый эффект от них просчитан.

План Кравчука: Киев хочет капитуляции без победы

Леонид Кравчук вчера опубликовал ответ украинской власти на предложенный сепаратистами мирный план. И из этого ответа стало ясно, что позиции двух сторон по-прежнему почти на 100% не сходятся. "Почти" – поскольку при желании можно назвать совпадением точек зрения желание украинской власти устроить на Донбассе свободную экономическую зону. Это в какой-то степени соответствует ранее обозначенному в Минских соглашениях пункту об автономии региона в экономических отношениях.

И все. Больше ничего в плане Кравчука от Минских соглашений нет. Ни особого статуса, ни амнистии. Выборы есть, но, как это уже заявлял Зеленский, – только после вывода незаконных вооруженных формирований и передачи границы под контроль.

Вообще, в версии Кравчука все выглядит так: все российские и сепаратистские вооруженные подразделения выводятся, вместо них заходит украинская армия с наблюдателями от ОБСЕ, граница переходит под украинский контроль, – и потом уже выборы.

При этом ничего не говорится о том, кто будет обеспечивать безопасность местных жителей после вывода вооруженных подразделений сепаратистов. Подразумевается, что это будет делать украинская армия под наблюдением ОБСЕ. Но даже если представить, что в армии не найдется желающих отомстить жителям Донбасса за гибель однополчан, то вряд ли она будет на стороне местных жителей в случае, если их начнут терроризировать заезжие радикалы.

В общем, предложенный план компромисса не предполагает. По сути, Донбассу предлагают то же, что он получил бы в случае военного поражения, – то есть капитуляцию. Очевидно, что такой план предложен только для того, чтобы его отвергли (что, по сути, уже произошло).

А потому остается открытым вопрос: когда украинская власть предложит план, который будет действительно компромиссным? Пока наиболее реальный ответ на него – после очередной смены украинской власти.

КС заблокирован. Что дальше?

Банковая нашла способ заблокировать работу Конституционного суда: четверо из нынешних 15 судей отказались участвовать в заседаниях, из-за чего у КС теперь нет кворума.

Поводом для этого стало заявление одного из судей – бывшего нардепа от Блока Тимошенко Сергея Саса, – который анонсировал отмену ряда статей земельной реформы. Прежде всего, тех, которые позволяют покупку земли иностранцами.

В результате "демарша четырех" оглашение этого вердикта становится невозможным. Как и принятие решения по явно антиконституционному закону о госязыке. Однако заблокированная работа КС не снимает с повестки дня главного вопроса – что делать с электронным декларированием, решение по которому уже принято.

Очевидно, что власть оказалась в патовой ситуации: с одной стороны, с Запада идет консолидированное давление насчет быстрейшего возвращения публичных е-деклараций и уголовной ответственности за них, с другой, тот же Запад негативно относится к возможному роспуску КС с нарушением Конституции, с третьей – выполнить требования Запада невозможно без нарушения Конституции.

Не удивительно, что в этом замкнутом круге захотели оказаться немногие – и потому большинство Верховной Рады (включая значительную часть "слуг") просто отстранились от данной проблемы. А потому, скорее всего, даже через две недели решить вопрос о е-декларировании будет не так уж и просто. И тем более – вопрос о роспуске Конституционного суда.

Как ни парадоксально, но Верховная Рада даже в нынешнем непрофессиональном виде может оказаться предохранителем от очередной попытки исполнительной власти совершить госпереворот. А значит, какие-то сдерживающие механизмы в Украине все-таки работают.

США по-прежнему без нового президента

Ситуация в США зависла в 6 голосах выборщиков от победы Джо Байдена. Но ему придется подождать еще: вчера, спустя двое суток после окончания голосования, подсчет голосов не был завершен, вполне возможно, не будет завершен до выходных.

А может, даже и дольше. Вчера Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов из-за массовых фальсификаций, которые происходят сразу в нескольких штатах. Фальсификации, судя по всему, действительно происходят (чего стоит только история с голосами Байдена, умноженными на 10 в штате Мичиган).

И подобные "казусы" наблюдаются во всех спорных штатах (возможно, были и в других, но за ними не следили). Похоже, что демократы подошли к вопросу фальсификаций системно, стараясь любыми способами не допустить второго срока Трампа.

Однако суды к данным фактам относятся по-разному. В Филадельфии подсчет голосов, поданных по почте, решением суда был остановлен, в то время как в уже упомянутом Мичигане штабу Трампа суд отказал. Что означает: разобраться с фальсификациями по всей стране у команды президента не выйдет.

Но проблема Трампа не только в этом. Несмотря на два с половиной века истории американских выборов, в США не существует прецедента, когда результаты выборов отменялись бы из-за установленных фальсификаций. А потому, даже если созданный президентом штаб по защите выборов сможет что-то доказать, маловероятно, что это изменит итоговый результат. Видимо, именно на это и рассчитывали демократы, занимаясь массовыми вбросами по всей стране.

Другое дело, что фальсифицированная победа Байдена ему даром не пройдет. И не столько в плане возможных беспорядков (сторонники Трампа вряд ли будут громить магазины, как это делает движение BLM), сколько в плане углубления раскола американского общества, который будет сказываться на всех сферах жизни страны.