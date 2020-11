Ученые изучили весь цикл романов Джорджа Мартина и нашли объяснение огромной популярности сериала "Игра престолов", снятого по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня".

Последний сезон "Игры престолов" вышел в мае прошлого года. Сериал оказался удивительно популярным: он не только заполучил миллионы поклонников по всему миру, но и десятки премий. И, согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, секрет успеха как книги Мартина, так и ее экранизации имеет научное обоснование.

"Сказительство - древняя форма искусства, важный механизм в социальных связях. Истории, созданные в нарративах, часто придерживаются принципа, согласно которому социальные отношения должны отражать отношения в реальной жизни, даже если они происходят в фантастическом или вымышленном мире. Мир в повествовании должен быть выстроен таким образом, чтобы за ним было реально когнитивно проследить. Также важна манера повествования, помимо простого рассказа о последовательности событий", - пишут авторы работы, ученые из университетов Кембриджа, Оксфорда, Лимерика, а также Уорикского университета.

Они изучили весь цикл романов Джорджа Мартина и построили сеть отношений между его персонажами, выделив каждого (если в книге указано, что два человека ранее знали друг друга, их связь тоже отмечали). В итоге получился список из 2007 героев: математики и литературоведы обнаружили, что 1806 из них взаимодействовали с другим персонажем хотя бы один раз. Всего они выявили 41 000 взаимодействий между действующими лицами.

Как оказалось, Мартин никогда не перегружает читателей отношениями между героями и их взаимодействиями друг с другом. Вместо этого он пишет от лица разных персонажей (всего события показаны глазами 24 действующих лиц), поэтому каждая глава включает около 150 взаимоотношений в любой момент времени, а не десятки тысяч, разбросанных по всему произведению. 150 - именно то усредненное число взаимодействий, которое человеческий мозг способен обработать одновременно, отметили авторы работы.

"Для сравнения сетей персонажей с реальными социальными связями в мифологической и художественной литературе, в том числе в произведениях Шекспира, мы использовали теорию графов. Однако, чтобы понять причины успеха этого произведения, мы вышли за рамки этой теории и исследовали когнитивную доступность, а также различия между тем, как представлены важные события и как они разворачиваются. Отличительная черта "Песни Льда и Огня" в том, что смерти персонажей воспринимаются многими читателями как случайные и непредсказуемые. Независимо от того, являетесь ли вы правителем семи королевств, наследником древней династии или стражем Севера, ваш конец может быть ближе, чем вы думаете. Роберт Баратеон встретил свою смерть во время охоты на кабана, Визерис Таргариен - во время пира, а Эддард Старк - когда он сознался в преступлении в попытке защитить своих детей", - объяснили ученые.

По их словам, ожидание финального сезона сериала по большей части было связано с тем, что зритель хотел наконец узнать, кто из героев умрет, а кто останется в живых. Кроме того, делают вывод авторы исследования, "Игра престолов" стала феноменом культуры по двум причинам: произведение имитирует реальные социальные связи, как в исландских сагах, и использует не хронологический порядок. Благодаря этому кульминационные моменты, такие как смерть персонажей, удается сделать правдоподобными, но все еще непредсказуемыми.

"Автор выстраивает главы в особом порядке и заставляет события казаться даже более случайными, чем если бы это было показано в соответствии с хронологией. В противном случае непредсказуемые смерти могли быть куда менее шокирующими. Отображение значимых событий во времени дискурса, а не в том порядке, в каком они на самом деле происходят, кажется, подогревает ожидание читателя. Мы полагаем, что замечательное сочетание реализма (правдоподобия), когнитивного баланса и непредсказуемости - это ключ к успеху сериала", - подчеркнули ученые.

"Игра престолов" - фэнтези-телесериал от канала HBO, в основе которого - цикл романов "Песнь Льда и Огня" американского писателя-фантаста Джорджа Мартина. Премьера сериала состоялась в апреле 2011 года, а его действие разворачивается на вымышленных континентах - Вестерос и Эссос, - в мире, где сезоны тянутся годами.

