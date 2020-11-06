В Дании перекрыли границы региона Северная Ютландия, в котором ранее был обнаружен новый тип коронавируса у норок, и запретили выезжать жителям муниципалитета. Это сделано для того, чтобы минимизировать распространения опасного заболевания.

Об этом сообщает Altinget со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен.

Также было ограничено передвижение между следующим регионами: Йерринг, Фредериксхавн, Бреннерслев, Яммербугт, Тистед, Вестиммерланн и Лесе. Жителям этих регионов разрешат пересекать внутренние границы исключительно в случае неотложных рабочих или прочих срочных дел.

Отметим, с 7 ноября в стране вводятся новые карантинные ограничения - закроют заведения общественного питания кроме работы на вынос. Кроме того, запретят работу общественного междугороднего транспорта.

Помимо прочего, с 9 ноября на дистанционное обучение перейдут ученики школьники 5-8 классов и студенты высших учебных заведений.

Напомним, исследователи считают, что мутировавший в организмах норок коронавирус, может вызвать новую пандемию, к которой люди не готовы.

Как сообщала "Страна", в Дании забьют всех норок страны, так как оказалось, что больные коронавирусом животные могут заражать людей. Новым типом заболевания заражены уже 12 человек.