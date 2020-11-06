Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как значительно снизить риски заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

Он отметил, что большинство людей, которые находятся в группе риска, имеют избыточный вес. По его словам, таким потенциальным пациентам следует похудеть на 10-15 килограммов.

Кроме того, врач рассказал о пользе ежедневных физических нагрузок для улучшения иммунной защиты организма. Он также указал на важность контролирования хронических заболеваний. Мясников добавил, что они являются "пособниками вируса".

Он подчеркнул, что эффективной на 100% профилактики заболевания нет.

"Вспомогательные средства - интерфероны, капли в нос, в частности, интерферон-гамма. Цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут такой пользы, но уж точно не навредят", - заключил Мясников.

Ранее ученые обнаружили болезнь, которая резко повышает риск смерти от коронавируса.

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