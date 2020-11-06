В Краматорске Донецкой области сорвалась всеукраинская премьера фильма "Атлантида" (фильм о том, что будет на Донбассе после победы Украины в войне), так как на сеанс пришло слишком мало зрителей.

Об этом написал в Фейсбук корреспондент телеканала "Украина" и бывший атошник Александр Махов.

Как отметил журналист, по правилам местного кинотеатра "Родина" сеанс начинается при наличии пяти зрителей. Однако на фильм пришло лишь три человека.

"Я и еще парень с девушкой лет 20 на вид. Сеанс в 21:50. Трое зрителей на всеукраинском премьере фильма о Донбассе на Донбассе. Это все, что нужно знать о мире и реинтеграции", - написал Махов, добавив, что "победа, даже на экране", в регионе никому не нужна, кроме ветерана и двух студентов.

"В 22:00 ко мне подходит женщина: "Мужчина, а чего вы ждете, сеанса не будет. Кинотеатр закрывается". И выключила свет в коридоре", - поведал об окончании истории с показом автор поста.

Затем он признался, что уже смотрел этот фильм во время онлайн-фестиваля, но хотел посмотреть на большом экране и поддержать деньгами. В конце записи Махов выразил уверенность, что фильм попадет в шорт-лист премии "Оскар".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о фильме "Атлантида".

Мы также сообщали, что в сентябре по итогам нацотбора картина получила право представлять Украину на "Оскаре" в категории "Международный полнометражный фильм".