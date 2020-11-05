Подсчет голосов в штате Джорджия, в котором президент США Дональд Трамп требовал приостановить голосование, завершится в течение 10 дней со дня выборов.

Об этом заявляют власти штата, передает ТАСС.

Кроме Джорджии Трамп требовал приостановить голосование еще и в Мичигане и Пенсильвании, но суд ему отказал.

Трамп пообещал добиться пересчета голосов в Джорджии, если он в этом штате проиграет своему сопернику Джозефу Байдену. По местным законам оспорить результаты голосования можно будет лишь в случае, если разрыв в количестве голосов соперников будет менее 0,5 процента.

Ранее "Страна" информировала, что сын Трампа сомневается, что Байден честно получил больше голосов, чем Обама на первых выборах.

Также мы писали, что у Трампа готовятся оспаривать в суде результаты подсчета в Неваде.