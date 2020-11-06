За последние сутки в Италии и Испании зафиксировали рекордную смертность от коронавируса с начала пандемии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские источники.

Так. в Италии за сутки зарегистрировали 445 летальных исхода вследствие осложнений коронавируса, это самый высокий показатель с 23 апреля, когда фиксировалась самая высокая заболеваемость первой волны. Заразилось за этот же период времени 34,5 тысячи человек.

В то же время, по информации службы здравоохранения Испании, за сутки в стране от коронавируса скончалось 368 пациентов, заразилось - 22 тысячи человек. С начала пандемии было зарегистрировано 1,3 миллиона больных Covid-19 испанцев.

Напомним, в Италии, которая из "зеленой" зоны карантина украинского Минздрава перекочевала в "красную", готовятся к ужесточению карантина. В частности, в стране введут комендантский час.

Как сообщала "Страна", в Испании две ночи подряд продолжались акции протеста против карантинных ограничений и запретов, которые были введены. Местами митинги переросли в разграбление магазинов и стычки с полицией. Задержаны около 50 человек.