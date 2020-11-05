Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 8 и 9 мая становятся днями памяти жертв Второй мировой войны.

Об этом сообщает ТАСС.

Данный документ был предложен российской стороной.

Уточняется, что он был одобрен консенсусом без голосования.

В соответствии с резолюцией 8 и 9 мая предлагается отмечать как дни памяти всех жертв войны "всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам".

Владимир Путин ранее заявил, что СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой, кто бы ни пытался доказать обратное.

Ранее "Страна" рассказывала, что Польша обвинила Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Также мы писали, что Путин написал обещанную журналистам статью о Второй мировой войне.