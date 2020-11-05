Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает своего конкурента, демократа Джо Байдена на выборах, если считать законные бюллетени.

Заявление главы Белого дома опубликовал в Твиттере его штаб.

"Если вы посчитаете законные бюллетени, то я легко выигрываю выборы. Если вы посчитаете незаконные и пришедшие с опозданием бюллетени, то они (демократы - Ред.) могут украсть у нас выборы", - сказал Трамп.

Еще за несколько месяцев до выборов Трамп предупреждал, что повальное в этом году из-за коронавируса голосование по почте опасно, так как защитить бюллетени от разных махинаций почти невозможно.

Ранее сын президента Дональд Трамп-младший усомнился в том, что Байден смог получить на несколько миллионов голосов больше, чем Барак Обама во время своей яркой победы в 2008 году.

"Страна" внимательно следит за событиями вокруг выборов в США.