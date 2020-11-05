В Москве у здания ФСБ России на Лубянке задержали активиста Павла Крисевича, который устроил перформанс в поддержку политзаключенных.

Его "распяли" на кресте в образе Иисуса Христа и "подожгли", передает ВВС.

"Павла задержали на Лубянке у здания ФСБ в образе Христа, в какой отдел полиции его доставили – я еще не знаю", – сообщил адвокат Сергей Тельнов в четверг.

Он также отметил, что суть акции уточнит позднее, когда встретится с Крисевичем в отделении полиции.

О задержании Крисевича сообщает проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на своего адвоката Сергея Тельнова.

"Активисты собирались провести акцию в поддержку политзаключенных, в ходе нее они облили крест веществом, которое горит при 40℃ и не наносит человеку вреда. На кресте был "распят" активист, а его соратники кидали в огонь тома уголовных дел", - пишет "МБХ медиа".

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