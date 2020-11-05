Для проживающих в аннексированном Россией Крыму людей вполне хватает воды на все нужды.

Об этом глава Офиса президента рассказал в эфире телеканала "1+1".

Таким образом он ответил на вопрос ведущей о том, будет ли "крымская война за воду".

"Знаете, нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает", - сказал он.

Отметим, в этом году особенно остро стал вопрос недостатка питьевой воды для жителей оккупированного Крыма. Однако Украина четко дала понять, что не пойдет ни на какие переговоры в этой сфере до возвращения полуострова.

Напомним, в некоторых населенных пунктах аннексированного Крыма воду могут подавать ограничено и по строгому по графику вплоть до конца 2021 года.

Как сообщала "Страна", в Белогорском районе аннексированного Россией Крыма пересохла река Танасу - приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище.