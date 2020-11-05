Сын президента США Дональд Трамп-младший усомнился в том, что соперник отца Джо Байден смог получить на несколько миллионов голосов больше, чем Барак Обама во время своей яркой победы в 2008 году.

Об этом наследник главы Белого дома написал в своем Твиттере.

Трамп-младший ретвитнул запись политического активиста Джека Пособца: "Теперь они (демократы - Ред.) говорят, что Джо Байден получил больше голосов, чем внушительно победивший Барак Обама в 2008 году".

Сын Трампа заметил, что это неправдоподобно.

"Неужели кто-нибудь действительно верит, что Джо Байден получил на миллионы голосов больше, чем Барак Обама во время его уверенного первого срока???" - с иронией написал он.

На выборах 12 лет назад Обама получил 69 498 516 голосов, у Байдена же сейчас уже 72 409 919 - и подсчет продолжается. Однако нужно иметь в виду, что в этом году наблюдалась рекордная в истории явка.

Все сторонники Трампа ставят под сомнение результаты прошедших выборов. Его штаб пытается оспорить их. Так, штаб подал иск в суд с требованием остановить подсчет голосов в Джорджии.

Кроме того, команда президента подавала иски о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании.